اهالي غزة : المستشفى الاردني وحيدا يقدم خدماته مجانا

الوكيل الاخباري - اكد شهود عيان في قطاع غزة ان جميع المؤسسات الدولية والمحلية غادرت إلى جنوب قطاع غزة.

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واضافوا انه لم يبق منها سوى (المستشفى الاردني) وحيدا يقدم خدماته مجانا رغم الظروف الصعبة.

ووفق رصد موقع الوكيل الاخباري قال شاهد العيان في غزة محمد الشامي : " تركتنا وكالة الغوث التي تزعم انها لأجل اللاجئين " .

واضاف الشامي : " تركتنا منظمة الاغذية العالمية والصليب الأحمر. وكل المؤسسات فرت كأنها غزالة تفر من أسد سيفتك بها وبقي المستشفى الاردني صامدا يقدم خدماته في ظل إغلاق كل المشافي وسط قصف عنيف وتجويع.

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