الخميس 28-09-2023
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الخميس، 28-09-2023 09:01 م

توجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية

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الوكيل الاخباري - زار وزير الداخلية مازن الفراية بشكل مفاجئ مكتب أحوال بيادر وادي السير للاطلاع على سير العمل الإداري ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين.

واستمع الفراية خلال زيارته إلى ملاحظات المراجعين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، حيث وجه برفد المكتب بإعداد إضافية من الموظفين والأجهزة التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وحث الفراية المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية والجوازات والتي تسهل استصدار الوثائق وتساهم في توفير الوقت والجهد.

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