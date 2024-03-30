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السبت، 30-03-2024 08:52 م

توزيع الكهرباء تطلق حملة "افعل الخير في شهر الخير" بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

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الوكيل الإخباري - تستعد شركة توزيع الكهرباء لإطلاق حملة "افعل الخير في شهر الخير" يوم غد الأحد بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد.

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وتهدف الحملة التي تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية وتعزيز العطاء، إلى دعم 500 أسرة عفيفة في مختلف مواقع عمل الشركة، عبر توزيع قسائم غذائية تمكنهم من الحصول على مواد تموينية أساسية من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.


وبحسب بيان صدر عن الشركة اليوم السبت، سيبدأ التوزيع من مواقع عدة تشمل الكرك وقصبة الطفيلة، مروراً بلواء الحسا ومعان وقصبة العقبة، ومن ثم لواء القويرة والشونة الشمالية والرويشد والأزرق، في جهد يُظهر التزام الشركة والمؤسسة بدعم المجتمعات المحلية وتقديم يد العون للأسر الأكثر حاجة.


وتجسد هذه المبادرة قيم التكافل والتعاضد التي تعتبر ركائز أساسية في المجتمع، وتؤكد على أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد، خصوصاً في الشهر الفضيل الذي يحث فيه الدين الإسلامي على الخير والعطاء.

 




 

 


 

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