توزيع 32 ألف كتاب مجاناً في عمّان الأسبوع المقبل

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، إنه سيتم توزيع 32 ألف كتاب مجاناً على سكان مدينة عمّان، الأسبوع المقبل.

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وأضاف في حديثه عبر شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، إن ذلك يأتي ضمن الاحتفالات بيوم مدينة عمّان والذي يصادف الثاني من آذار من كل عام.



وأشار إلى أن “يوم المدينة” لم يكن مدرجا بثقافة الأردنيين/ العمانيين، “واخترنا ربط يوم المدينة بحدث تاريخي بالأردن وهو وصول جلالة الملك المؤسس إلى عمّان وتم اعتماده ليكون يوما لمدينة عمان”.



وأكد أنه يتم الاحتفال بيوم المدينة؛ ليعبر أهالي المدينة عن فخرهم واعتزازهم بمدينتهم.



وبين أنه تم تطوير استراتيجيات مهمة جدا، وتم وضع خطة تنفيذية للتغير المناخي ليتم عكسها على كل المشاريع، فضلا عن وضع مشروع “عمان مدينة خضراء” لتحسين الرقعة الخضراء في المدينة.



وقال إن الاحتفالات بمناسبة يوم المدينة موزعة بين إنجازات وفعاليات؛ كافتتاح شارع في منطقة وادي السير، وإطلاق سيارات تعمل على الكهرباء في مجال النظافة والبيئة، وإطلاق جائزة المناطق ومسابقة لتصوير المدينة للهواة والمحترفين، وإقامة معارض صور، وإقامة حفل شاركت فيه القوات المسلحة، فضلا عن التخطيط لفعالية للدراجات الهوائية في شارع الستين.



