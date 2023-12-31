توسعة وصيانة 53 مركزًا صحيًا شاملًا وأوليًا خلال عام 2023

الوكيل الاخباري - كشف وزير الصحة فراس الهواري، الأحد، عن توسعة وصيانة 53 مركزا صحيا شاملا وأوليا، وافتتاح 6 مراكز صحية شاملة خلال العام 2023.



وقال الهواري إنّ المراكز الجديدة هي مركز صحي حنينا الأولي ومركز صحي الفيصلية الأولي بمحافظة مأدبا، مركز صحي المشارع الشامل بالأغوار الشمالية، مركز صحي العقبة الشامل، مركز صحي دير الكهف، مركز صحي السامك بمحافظة العاصمة.

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