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الثلاثاء، 03-01-2023 06:08 م

توصيات لجنة الأوبئة لمتابعة الحالة الوبائية بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  أوصت لجنة الأوبئة خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء بالمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، بتعزيز الرصد النشط ومتابعة الحالة الوبائية داخل المملكة.

كما أوصت اللجنة بالتشجيع على تلقي جرعات مدعمة من المطعوم المضاد لفيروس كورونا، خصوصا للفئات ذات الاختطار والأمراض المزمنة، كما أوصت بتعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على استخدام وسائل الوقاية الشخصية.

 بدوره اكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول  إن اللجنة ستقوم بتقييم الحالة الوبائية المتحورة مرة أخرى بعد أسبوعين.

وأضاف في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن لجنة الأوبئة أوصت بعدم فرض إجراءات تقييدية جديدة على القادمين عبر المعابر الحدودية (البرية، البحرية، والجوية).

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