توضيح حكومي بشأن اصابات كورونا بالمدارس

الوكيل الاخباري - كشف الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الخميس، انه بعد شهر من عودة الطلبة إلى الدراسة بشكل وجاهي أن نسب الإصابة في المدارس بين الفئة العمرية 10 -17 سنة أقل من 0.5%.



وأشار إلى إجراء 47 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا بشكل عشوائي في المدارس خلال شهر، وكشفت تلك الفحوص عن إصابة 253 طالبا و42 معلما وإداريين اثنين.



ووصلت نسب التطعيم بين المعلمين إلى أكثر من 94%، وفق البلبيسي.

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