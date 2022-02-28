توضيح حكومي جديد حول تعديل موعد دوام المدارس

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، إنّ ابواب المدارس ستفتح عند الساعة 7:45 صباحا لاستقبال الطلبة بدلا من الساعة 8 صباحا.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت سابقا في ظل تعديل التوقيت الصيفي، وحرصا على سلامة الطلبة، أن أبواب المدارس ستفتح الساعة 8 صباحا.



وأضاف الشبول، لـ "المملكة"، أن بدء الحصة الأولى في المدارس الساعة 8:30 صباحا، كما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم سابقا حتى 31 آذار/مارس 2022

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