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الإثنين، 28-02-2022 03:54 م

توضيح حكومي جديد حول تعديل موعد دوام المدارس

مدرسة


 الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، إنّ ابواب المدارس ستفتح عند الساعة 7:45 صباحا لاستقبال الطلبة بدلا من الساعة 8 صباحا.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت سابقا في ظل تعديل التوقيت الصيفي، وحرصا على سلامة الطلبة، أن أبواب المدارس ستفتح الساعة 8 صباحا.

وأضاف الشبول، لـ "المملكة"، أن بدء الحصة الأولى في المدارس الساعة 8:30 صباحا، كما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم سابقا حتى 31 آذار/مارس 2022

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