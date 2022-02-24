الجمعة 25-02-2022
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الخميس، 24-02-2022 09:25 م

بدء العمل بالتوقيت الصيفي في الاردن

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الوكيل الإخباري - بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة اعتباراً من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة الموافق 25 شباط الجاري، وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في أيلول الماضي، تعديل قراره السابق المتعلّق ببدء العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة ليصبح اعتباراً من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كل عام، بدلاً من ليلة آخر يوم خميس من شهر آذار، فيما أبقى المجلس على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام.

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