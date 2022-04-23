السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي هام حول جودة البطيخ في المملكة

روسيا تعلن عن خسائرها البشرية جراء غرق السفينة الحربية موسكفا

النابلسي يرعى اختتام فعاليات بطولة الشباب الرمضانية في إربد

الامن العام : وفاة سيدة وإصابة اثنين آخرين اثر حادث سير

الارصاد تنشر صورة لأماكن تواجد الغبار وتحذر

مشاركون في ورشة العمل الاقتصادية يناقشون توصيات ومبادرات الصحة و المياه

تحذير امني لكل مالك مركبة في الأردن

مراكز مطعوم كورونا يوم الأحد - أسماء

الصحة توجه نصيحة للمواطنين بشأن القطايف

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية يوم الاحد

السبت، 23-04-2022 10:31 م

توضيح حكومي هام حول جودة البطيخ في المملكة

4202219131959320964043


الوكيل الاخباري - تابعت وزارة الزراعة ومن خلال المختصين والمعنيين في الوزارة ما تم تداوله من صور للبطيخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي والحديث حول إصابات ظاهرة على منتج البطيخ الاردني نتيجة وجود المبيدات والهرمونات وهنا تؤكد الوزارة ومن خلال الفحوصات والكشف المخبري والحسي على سلامة المنتج الاردني من المبيدات والهرمونات إن ما تم تداوله يعزى إلى تقلبات الظروف الجوية من البرودة الغير مسبوقة والتي أثرت خلال فترة عقد البطيخ لهذا الموسم مما أحدث تلك الظاهره الفردية والتي لا تشكل خطرا على الانسان ولن يكون لها أثر على كميات البطيخ المستقبلية وليس كما تم تداوله وستبقى الوزارة تتابع هذه المعلومات .

وتهيب الوزارة بضرورة عدم تداول مثل هذه المعلومات التي تضر بسمعة المنتج المحلي .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
42022192317275665760

النابلسي يرعى اختتام فعاليات بطولة الشباب الرمضانية في إربد

الدفاع المدني 4

الامن العام : وفاة سيدة وإصابة اثنين آخرين اثر حادث سير

sss

مشاركون في ورشة العمل الاقتصادية يناقشون توصيات ومبادرات الصحة و المياه

الامن

تحذير امني لكل مالك مركبة في الأردن

وزارة الصحة

مراكز مطعوم كورونا يوم الأحد - أسماء

4202223123219747099564

الصحة توجه نصيحة للمواطنين بشأن القطايف

أخبار متعلقة
420221218448209297354

لواء الأغوار الشمالية يتزين بالعلم الأردني

4202214232582300857

البلقاء : فعاليات رسمية وأهلية تؤكد اعتزازها بيوم العلم

4202212144527445991966

بلدية عجلون تزيّن مبانيها وشوارعها بالعلم الاردني

42022112722118979593

بلدية مادبا تزين شوارع المدينة بالعلم الأردني

bb

الرصيفة تحتفل بيوم العلم الأردني

5

تزيين مداخل وشوارع مدينة المفرق بالعلم الأردني