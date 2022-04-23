توضيح حكومي هام حول جودة البطيخ في المملكة

الوكيل الاخباري - تابعت وزارة الزراعة ومن خلال المختصين والمعنيين في الوزارة ما تم تداوله من صور للبطيخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي والحديث حول إصابات ظاهرة على منتج البطيخ الاردني نتيجة وجود المبيدات والهرمونات وهنا تؤكد الوزارة ومن خلال الفحوصات والكشف المخبري والحسي على سلامة المنتج الاردني من المبيدات والهرمونات إن ما تم تداوله يعزى إلى تقلبات الظروف الجوية من البرودة الغير مسبوقة والتي أثرت خلال فترة عقد البطيخ لهذا الموسم مما أحدث تلك الظاهره الفردية والتي لا تشكل خطرا على الانسان ولن يكون لها أثر على كميات البطيخ المستقبلية وليس كما تم تداوله وستبقى الوزارة تتابع هذه المعلومات .



وتهيب الوزارة بضرورة عدم تداول مثل هذه المعلومات التي تضر بسمعة المنتج المحلي .

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