الأربعاء 24-08-2022
الوكيل الاخباري

تكريم النزلاء الناجحين بالتوجيهي في الجويدة

مشهد صادم في لبنان .. مسنة تتعرض للضرب على يد ابنتها - فيديو

يوم مفتوح في قرى الأطفال بإربد

مطالبة بعفو عن مخالفات السير بالاردن بشكل فوري

ملتقى شعلة اليرموك الثقافي ينظم أمسية في الشعر النبطي

الحكومة : الأردن في نهاية موجة كورونا

الزراعة تروّج لمهرجان منتجات الصيف التعاونية بطريقة جديدة

اختتام دورة تحكيم المناظرات لإنتاج محكمين في فن المناظرة

توضيح حول ارتفاع أسعار الدواء في الأردن

الامن : ضبط شاحنة تسير عكس اتجاه السير

الأربعاء، 24-08-2022 08:31 م

توضيح حول ارتفاع أسعار الدواء في الأردن

320223110333130654918


الوكيل الاخباري - قال المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن المعاملات في المؤسسة بدأت بأخذ وقت قصير بسبب العوامل الرقمية وتعديل التشريعات .

وأضاف مهيدات، خلال استضافته على التلفزيون الأردني، أن تسجيل الدواء يحتاج إلى سنة واحدة بدلا من سنتين أو ثلاث، مؤكدا عدم وجود مزاجية بتسجيل الدواء.

ولفت إلى أن عملية إغلاق الصيدلية جزء من العقوبة التي تترتب عن سلبيات حرجة، "إغلاق مجموعة كبيرة من الصيدليات بسبب عدم وجود التراخيص".

وعن ارتفاع أسعار الدواء في الأردن، أوضح أن المؤسسة تعيد النظر بأسعار الدواء وفق برنامج زمني، حيث "كل يوم ننظر بأسعار أدوية وتخفض أسعار بناء على تعليمات واضحة"، مشددا على أنه لا يجوز مقارنة أسعار أدوية في الأردن مع تركيا مع التأكيد أن الأسعار بالمملكة أقل من أمريكا وبريطانيا ودول الخليج كافة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

تكريم النزلاء الناجحين بالتوجيهي في الجويدة

620202918478297802128

يوم مفتوح في قرى الأطفال بإربد

820222113143985451106

ملتقى شعلة اليرموك الثقافي ينظم أمسية في الشعر النبطي

كورونا 5

الحكومة : الأردن في نهاية موجة كورونا

وزارة الزراعة

الزراعة تروّج لمهرجان منتجات الصيف التعاونية بطريقة جديدة

w

اختتام دورة تحكيم المناظرات لإنتاج محكمين في فن المناظرة

أخبار متعلقة
82022212502732754768

الاستعلام عن نتائج فحوصات المواد الغذائية المستوردة إلكترونيا