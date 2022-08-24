توضيح حول ارتفاع أسعار الدواء في الأردن

الوكيل الاخباري - قال المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن المعاملات في المؤسسة بدأت بأخذ وقت قصير بسبب العوامل الرقمية وتعديل التشريعات .



وأضاف مهيدات، خلال استضافته على التلفزيون الأردني، أن تسجيل الدواء يحتاج إلى سنة واحدة بدلا من سنتين أو ثلاث، مؤكدا عدم وجود مزاجية بتسجيل الدواء.



ولفت إلى أن عملية إغلاق الصيدلية جزء من العقوبة التي تترتب عن سلبيات حرجة، "إغلاق مجموعة كبيرة من الصيدليات بسبب عدم وجود التراخيص".



وعن ارتفاع أسعار الدواء في الأردن، أوضح أن المؤسسة تعيد النظر بأسعار الدواء وفق برنامج زمني، حيث "كل يوم ننظر بأسعار أدوية وتخفض أسعار بناء على تعليمات واضحة"، مشددا على أنه لا يجوز مقارنة أسعار أدوية في الأردن مع تركيا مع التأكيد أن الأسعار بالمملكة أقل من أمريكا وبريطانيا ودول الخليج كافة.

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