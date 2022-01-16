توضيح حول التعيينات في البلديات

الوكيل الإخباري - أكد وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن التعيينات في البلديات تتم وفقا لنظام موظفي البلديات ومن خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية، وحسب الشواغر المتوفرة في البلديات.

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وقال في تصريح صحفي أن المرشحين للتعيين يخضعون لامتحانات ومقابلات تنافسية لملء هذه الشواغر، وذلك استنادا إلى نظام الخدمة المدنية.



وأضاف أن اللقاءات مع المواطنين كل يوم ثلاثاء ليست مخصصة للتعيينات في البلديات.

وأشار كريشان إلى أن اللقاءات تستهدف إتاحة المجال أمام المواطنين الذين لديهم قضايا ومشاكل تتعلق بالشؤون البلدية والإدارة المحلية، لضمان تسريع العمل على متابعتها ومعالجتها ما أمكن، وذلك انطلاقاً من سياسة الوزارة بالاستماع لهموم كافة المواطنين المرتبطة بالبلديات، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالتواصل مع المواطنين والاستماع لهم، وترجمة لخطة الحكومة التي يحرص عليها رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة في الالتقاء مع المواطنين، وإيجاد حلولٍ لقضاياهم ومشاكلهم.