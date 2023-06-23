توضيح حول الحجاج الاردنيين العالقين في المطار

الوكيل الاخباري - في الوقت الذي اشتكى حجاج منعهم السفر عبر خطوط الملكية الأردنية لأداء ركن الحج؛ أكد رئيس لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر إياد الديك، الجمعة، أن من يتحمل مسؤولية الحجاج العالقين والأموال التي دفعوها بحال التغت رحلاتهم هو من أصدر التذاكر لهم، وهو يعلم أن التعليمات تخالف سفرهم.



وقال الديك أن حق الحاج أولى من أي شخص آخر.



الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي اكد أن آخر يوم للسفر الخاص بالحجاج عبر الخطوط الجوية الأجنبية (غير السعودية) 22/6، وفقا للتعليمات السعودية.



ولفت الديك النظر إلى أن التعاميم الخاصة بالحج تأتي من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

اضافة اعلان