توضيح حول قرار اعادة فتح صالات المطاعم والحلويات

الوكيل الإخباري - اشاد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، بقرار إعادة فتح صالات المطاعم بجميع فئاتها، ومحال بيع الحلويات بعد اغلاقها لمدة اسبوعين.

اضافة اعلان



واشار حماده في تصريح صحفي اليوم السبت، الى ان القرار سيسهم بتعافي القطاع الذي يعاني منذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا من تراجع بالمبيعات جراء فترات الاغلاق المتكررة، وتوقف النشاط السياحي بالمملكة.

وحث حمادة قطاع المطاعم ومحال بيع الحلويات على ضرورة مواصلة تطبيق معايير الصحة والسلامة العامة وإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالاشتراطات التي وضعت لأستئناف العمل، لافتا الى ان قطاع المطاعم ومحال بيع الحلويات يلعب دورا مهما في توليد فرص العمل ورفد الخزينة بالإيرادات التي تأتي على شكل ضرائب ورسوم.



يشار الى ان عدد المطاعم ومحال بيع الحلويات التي تقدم خدماتها من خلال الصالات يصل الى 10 الاف منشأة موزعة على عموم المملكة وتشغل ما يقارب 100 الف عامل.



