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الجمعة، 09-06-2023 07:46 م

توضيح من الأمن العام حول حالة الطرق في المملكة

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الوكيل الإخباري - قال ضابط عمليات إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، عامر الصمادي، إن جميع الطرق الخارجية سالكة ولكن لا يزال هنالك تشكل للغبار مع سرعة هبات الرياح.

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وأضاف الصمادي، خلال مداخلته على برنامج السادسة الذي يذاع عبر شاشة المملكة، أن مدى الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية واضحًا حتى اللحظة، باستثناء الطريق الشرقي "الرويشد - الكرامة"، بسبب الغبار الكثيف ومدى الرؤية كان يتراوح ما بين (20-50) مترًا.


ودعا سالكي الطرق إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة خلال الأجواء الخماسينية التي تؤثر على البلاد، مؤكدا ضرورة أخذ مسافة الأمان الكافية والابتعاد عن السرعات العالية.


ونوه إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالحالة الجوية خلال المنخفض الخماسيني، إذ في بعض الأحيان يتشكل الغبار ببعض المناطق الصحراوية لكن بعد أقل من ساعة يكون هنالك تساقط للأمطار.


 




 

 


 

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