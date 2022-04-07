الخميس 07-04-2022
الوكيل الاخباري

جولات رقابية على أسواق الأغوار الشمالية وتحرير 5 مخالفات

تعرف على قائمة الأثرياء العرب لعام 2022 - أسماء

الاغوار الشمالية: تحويل شخصين انتهكا حرمة رمضان للمدعي العام

المستقلة للانتخاب: 15 طعنا بنتائج الانتخابات مع انتهاء فترة تقديم الطعون

وزير الأوقاف يسلم وحدة سكنية ومساعدات لأسر في المفرق

لا وفيات بكورونا خلال الـ 48 ساعة الماضية في الأردن

هل تجب زكاة الفطر على الجنين؟

تحديث في واتس آب على وشك إحداث تغيير كبير في المحادثات

مفاوضات لشمول المتقاعدين بسلف لشراء احتياجات العيد

رئيس شركة نفطية أمريكية يتهم بايدن برفع أسعار البنزين

الخميس، 07-04-2022 03:24 م

توضيح من الإفتاء حول صيام الاطفال

صيام-الأطفال


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الافتاء الاردنية إن صيام الطفل في نهار رمضان ليس على وجه التكليف والوجوب، وإنما على وجه التحبيب والترغيب.

اضافة اعلان


وبينت في الفتوى رقم ( 2664) أنه يبدأ استحباب الطفل من سن 7 سنوات حتى يتدرب على التزام الشريعة بالتدريج، حتى إذا ما كبر وبلغ وجد في نفسه الطواعية الكاملة للتقرب إلى الله سبحانه، وابتغاء الأجر والمثوبة.


وتاليا نص السؤال والجواب: 


السؤال :
متى يجب أن يصوم الطفل، وكيف نتعامل مع الطفل الصائم دينياً ومعنوياً ونفسياً؟

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تكاليف الشريعة الإسلامية لا تَرِد إلا على البالغ العاقل؛ وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَن النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَن الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَن الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) رواه أبو داود. لذلك فإن صيام الطفل في نهار رمضان ليس على وجه التكليف والوجوب، وإنما على وجه التحبيب والترغيب، ويبدأ استحباباً من سن السابعة، كي يتدرب على التزام الشريعة بالتدريج، حتى إذا ما كبر وبلغ وجد في نفسه الطواعية الكاملة للتقرب إلى الله سبحانه، وابتغاء الأجر والمثوبة.


ومن هنا يعرف الوالدان حقيقة مسؤوليتهم تجاه أبنائهم، بتحبيب الصيام إلى نفوسهم، واستعمال وسائل الترغيب التي تعينهم عليه - كالجوائز المادية والدعم النفسي- وتعظيم المشاعر الرمضانية التي يحبها الصغار والكبار، ليكون الشهر الفضيل أحب إليهم مما سواه من الأشهر، وليعلم الأبناء أن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وإنما يناله سبحانه التقوى من عباده، وأن الصيام ليس هو الامتناع عن الطعام والشراب فقط، بل أخلاق حسنة، ومعاملة كريمة، وتحمل للمسؤولية، وعناية تامة بالتربية والتعليم، وبهذا يتحقق المقصد الشرعي في صيام الأطفال.


روى الشيخان البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها -في حديثها عن صيام عاشوراء وقد كان واجباً في صدر الإسلام- قالت: (فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ -أي الصوف-، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ).


فينبغي على الوالدين التوسط في صوم صبيانهم، فلا يكلفونهم ما لا يطيقون حتى يشق عليهم الصوم مشقة بالغة، فيصوم الصبي خوفاً من تعنيف الوالد أو السخرية منه إن أفطر، فتخور قواه حتى يلحقه العنت من ذلك.


وفي الوقت نفسه لا ينبغي إهمال الأمر وفسح أنواع الطعام والشراب لهم في نهار رمضان، بل يراعي الوالدان مقصد الصيام الذي ذكرناه آنفا، ويلاحظان أيضاً بُنْيَة طفلهما وعمره وقدرته على تحمل الصوم، وبناءً عليه يأمرانه إما بإتمام الصوم أو بالفطر درءاً للضرر.


والمهم ألا يؤدي الصوم بالطفل إلى الشدة، وألا ينفر عن تلك العبادة فيكره تكاليفها، ويكون الفهم الخاطئ لحديث (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ) سبباً للعسر والعنت، فقياس الصوم على الصلاة في هذا الحديث مقيد بإطاقة الطفل وتحمل بنيته.


وأخيراً فإن علامات البلوغ هي: بلوغ سن الخامسة عشرة، أو الاحتلام، أو إنبات شعر العانة، أو الحيض للنساء.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
320222820231356897646

جولات رقابية على أسواق الأغوار الشمالية وتحرير 5 مخالفات

main_image5cefd7bc6a961

ارتفاع عدد زوار الموقع الأثري في جرش بنسبة 65%

biD8JDP9USsbS8WlRAbE767JUbIeyfvxvcuMSwbu

الاغوار الشمالية: تحويل شخصين انتهكا حرمة رمضان للمدعي العام

32022319732452308172

كهرباء إربد تفتح أبوابها السبت المقبل لاستقبال طلبات دعم التعرفة

375325_6_1599656374

جولات رقابية مكثفة على الأسواق التجارية في الطفيلة

V9whyKIaZb1VPxHdgqjj2eCGTt4kTxqYw514x4dB

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير العراقي

أخبار متعلقة
ae4b8dff7dc2ed714800282fb729c553

تصريح مهم للخصاونة حول تسعيرة المشتقات النفطية بعد انتهاء شهر رمضان

0L5A2396

الشبول يكشف طبيعة الإجراءات التخفيفية في رمضان

9b66f61fca0255fe308018a9b852dc5f

حملات مكثفة في الطفيلة للرقابة على الأسواق في رمضان

4202016114840877761445

مربوا الثروة الحيوانية: اللحوم البيضاء والحمراء متوافرة بزيادة عن حاجة السوق المحلي في رمضان

WhatsApp Image 2022-02-14 at 11.33.46 AM

الحكومة: الأردن ينأى بنفسه عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا

الوقود-المناسب-للسيارة

عقل يدعو الحكومة لإلغاء الضريبة المقطوعة ووضع سقوف سعرية لتتنافس شركات تسويق المحروقات