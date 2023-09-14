توضيح من التربية حول التوجيهي الجديد

الوكيل الاخباري - قال مدير ادارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، الدكتور صالح العمري، إن الوزارة تعمل على توزيع محتوى المناهج الدراسية وفقا لخطة الثانوية العامة "التوجيهي" الجديدة.



وأضاف العمري في تصريحات صحفية أن الوزارة ستقوم بتوزيع المحتوى العلمي الموجود بالمناهج الدراسية ليتواءم مع النظام الجديد.



ولفت العمري إلى أن الصف الثاني عشر سيكون للمواد التخصصية، مبيّنا أن تدريس المواد المشتركة سيكون في الصف الأول الثانوي فقط.



وبيّن العمري أن محتوى المناهج والمادة العلمية التي ستتضمنها ستكون وفقا للخطة الجديدة، لافتا إلى أن هناك مادة اجبارية سيتم تدريسها للطلبة في كل الصفوف وهي المهارات الرقمية، وسيكون النجاح بها مدرسيا، ولن تكون ضمن مواد الثانوية العامة.

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