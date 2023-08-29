الثلاثاء 29-08-2023
الوكيل الاخباري

تعرف على عقوبة السائق المتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له

فلسطين .. إعلان نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

ردم 5 آبار جديدة مخالفة في الرامة

التربية : التوجيهي الجديد سيطبق على هؤلاء الطلبة بهذه الشروط

مجلس النواب يتجه لإقرار البيانات الشخصية كما جاء من الأعيان

الاعتداء على ممرض في مستشفى الامير حمزة - صورة

هام من الضمان لكافة المعلمات بقطاع التعليم الخاص في الأردن - فيديو

ضبط سائق مركبة شحن يدخن الارجيلة أثناء المسير على طريق اربد - عمان - صور

ارتفاع عدد وفيات حادث اربد المروع إلى 5

إطلاق مشروع تعزيز البنية التحتية للمياه بقيمة 39 مليون دولار

الثلاثاء، 29-08-2023 12:59 م

التربية : التوجيهي الجديد سيطبق على هؤلاء الطلبة بهذه الشروط

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - وضح مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة حول آلية مرحلة الثانوية العامة القادمة و التعديلات التي طرأت عليها .

وبالتفاصيل قال كنانة في تصريحات صحفية إن طلاب الصف العاشر الذين هم على مقاعد الدراسة الآن هم المعنيون بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بشكله الجديد، حيث يتم إعطاءهم مواد مدرسية عليهم النجاح بها ، في المرحلة الدراسية الحالية وفي الصف الحادي عشر والثاني عشر.

وأضاف انه إذا أراد الطالب التقدم لامتحان شهادة الثانوية العامة عليه في نهاية الصف الحادي عشر بعد أن ينجح في جميع المباحث المدرسية المطلوبة منه أن يتقدم لأربعة مباحث هي المباحث المشتركة من اجل الدخول إلى الجامعة وهذا الامتحان سيكون امتحان وزاري ، والمباحث المشتركة هي ( اللغة العربية ، و اللغة الانجليزية و التربية الإسلامية ، وتاريخ الأردن).

وفي الصف الثاني عشر ، على الطالب أن ينجح في جميع المباحث المقررة مدرسيا ، ثم يتقدم لأربعة مباحث تخصصية ، وهذه المباحث يحددها الطالب حسب الحقل الذي يريد دراسته مبينا ان هناك 6 حقول هي الحقل الصحي، والهندسي ،والعلوم والتكنولوجيا،اللغات والعلوم الاجتماعية، والقانون والعلوم الشرعية والأعمال.

وكل حقل من هذه الحقول فيها 4 مباحث ، إن أراد الطالب أن يدخل الجامعة او ان يتقدم لها عليه النجاح في الامتحان الوزاري في 4 مباحث تخصصية، تتبع الحقل الذي يرغب الطالب بدراسته وحسب التخصص الذي يرغب في دراسته في الجامعة، مضيفا ان الامتحان سيكون فصل واحد في نهاية العام الدراسي .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
201503080550257

مهيدات: كافة أجهزة تنظيم ضربات القلب وملحقاتها المتداولة في المملكة أصبحت مسعرة

حبس 78898764679

تعرف على عقوبة السائق المتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له

WhatsApp Image 2023-08-29 at 12.56.59 PM

ردم 5 آبار جديدة مخالفة في الرامة

cc490816-33fb-4836-987f-b99df1bd5c09

الاعتداء على ممرض في مستشفى الامير حمزة - صورة

0L5A8959

هام من الضمان لكافة المعلمات بقطاع التعليم الخاص في الأردن - فيديو

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

ضبط سائق مركبة شحن يدخن الارجيلة أثناء المسير على طريق اربد - عمان - صور

أخبار متعلقة
820232195855742810865

الجيش يفتح باب التجنيد للذكور والإناث

M63A8346

إبلاغ نحو 29 ألف طالب بإدراج تخصصات الدبلوم المتوسط ضمن القبول الموحد

b84ee85a7b597cdcaca6872d859eb1c7

خرفان يلتقي لجنة خدمات مخيم الوحدات

2

فاجعة تصيب عائلة أردنية بوفاة ابنها بصعقة كهربائية خلال حفل نجاح شقيقته بالتوجيهي

555

الإناث يتفوقن في توجيهي الاردن - اسماء

8801_1_1629361413

توضيح هام من التربية بشأن التوجيهي