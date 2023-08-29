التربية : التوجيهي الجديد سيطبق على هؤلاء الطلبة بهذه الشروط

الوكيل الاخباري - وضح مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة حول آلية مرحلة الثانوية العامة القادمة و التعديلات التي طرأت عليها .



وبالتفاصيل قال كنانة في تصريحات صحفية إن طلاب الصف العاشر الذين هم على مقاعد الدراسة الآن هم المعنيون بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بشكله الجديد، حيث يتم إعطاءهم مواد مدرسية عليهم النجاح بها ، في المرحلة الدراسية الحالية وفي الصف الحادي عشر والثاني عشر.



وأضاف انه إذا أراد الطالب التقدم لامتحان شهادة الثانوية العامة عليه في نهاية الصف الحادي عشر بعد أن ينجح في جميع المباحث المدرسية المطلوبة منه أن يتقدم لأربعة مباحث هي المباحث المشتركة من اجل الدخول إلى الجامعة وهذا الامتحان سيكون امتحان وزاري ، والمباحث المشتركة هي ( اللغة العربية ، و اللغة الانجليزية و التربية الإسلامية ، وتاريخ الأردن).



وفي الصف الثاني عشر ، على الطالب أن ينجح في جميع المباحث المقررة مدرسيا ، ثم يتقدم لأربعة مباحث تخصصية ، وهذه المباحث يحددها الطالب حسب الحقل الذي يريد دراسته مبينا ان هناك 6 حقول هي الحقل الصحي، والهندسي ،والعلوم والتكنولوجيا،اللغات والعلوم الاجتماعية، والقانون والعلوم الشرعية والأعمال.



وكل حقل من هذه الحقول فيها 4 مباحث ، إن أراد الطالب أن يدخل الجامعة او ان يتقدم لها عليه النجاح في الامتحان الوزاري في 4 مباحث تخصصية، تتبع الحقل الذي يرغب الطالب بدراسته وحسب التخصص الذي يرغب في دراسته في الجامعة، مضيفا ان الامتحان سيكون فصل واحد في نهاية العام الدراسي .

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