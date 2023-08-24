الخميس 24-08-2023
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الخميس، 24-08-2023 02:38 م

الجيش يفتح باب التجنيد للذكور والإناث

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الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الاناث من حملة شهادة الثانوية العامة "توجيهي ناجح" الفرع العلمي فقط للانضمام لبرنامج الدبلوم المتوسط في كلية الخدمات الطبية للمهن المساندة.

كما أعلنت عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الثانوية العامة "ناجح"، وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم الشامل والبرنامج الفني وبشروط معينة لهذا العام 2023/2024.

وتاليا التفاصيل :

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