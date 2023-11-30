الخميس 30-11-2023
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الخميس، 30-11-2023 11:24 ص

توضيح هام من الخدمة المدنية حول طلبات التوظيف

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الوكيل الاخباري - ينتهي اليوم الخميس موعد استقبال طلبات التوظيف الجديدة المقدمة لأول مرة من الجامعيين وحملة الدبلوم الشامل والدبلوم الفني، والمعاملات من خلال الخدمات الالكترونية.

وقال ديوان الخدمة المدنية في بيان سابق إنه سيتوقف عن استقبال أي طلبات جديدة بعد الموعد المحدد استعدادا لإصدار الكشف التنافسي الأساسي لعام 2024.

وشدد الديوان على ضرورة أن يكون طلب التوظيف المرسل مكتملا ويتضمن الوثائق المطلوبة كافة، ليتم إدراجه على الكشف التنافسي للعام القادم.

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