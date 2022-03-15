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الثلاثاء، 15-03-2022 04:48 م

هيئة النقل: 78.5% من ملكية الشاحنات تعود لأفراد

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الوكيل الإخباري - بلغت نسبة ملكية الأفراد للشاحنات محليا 78.5 بالمئة، في حين بلغت نسبة ملكية الشركات 21.5 بالمئة.

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وأظهر تقرير صادر عن هيئة تنظيم النقل البري حول "نقل البضائع على الطرق خلال العام 2021"، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي أعداد الشاحنات حتى نهاية العام الماضي وصل إلى 19805 شاحنات، يمتلك الأفراد منها 15551 شاحنة، في حين تعود ملكية 4254 شاحنة فقط لشركات محلية.


ووصلت أعداد رؤوس القاطرات العاملة محليا حتى نهاية العام الماضي إلى 19805 رؤوس قاطرة، مقابل 21172 مقطورة، كما وصل معدل عمر أسطول الشحن محليا إلى 19.52 عاما، بحسب التقرير.

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