توقع ارتفاع عدد زوار مدينة العقبة خلال الثلاثة أيام المقبلة

الوكيل الإخباري - توقع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز ارتفاع عدد زوار مدينة العقبة خلال الثلاثة أيام المقبلة.

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وقال الفايز في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إن نسب الإشغال في بعض فنادق العقبة وصلت إلى 100%، مشيرا إلى أن فنادق أخرى لديها فرص متاحة لاستقطاب المزيد من الزوار.



وأوضح، أنه تم البدء بالعرض الأول من الرياضات المائية بالمساهمة من فرق دولية تم استقطابها للقيام بالعرض، مبينا أن العرض سيستمر للثلاثة أيام المقبلة بعروض صباحية ومسائية وليلية.



وأضاف أن الفعاليات الفنية والترفيهية والتراثية التي ستقام في العقبة خلال عطلة عيد الفطر تتضمن إطلاق حفلات غنائية في ساحة الثورة العربية الكبرى، إضافة إلى عروض فنية مسرحية، والعديد من الفعاليات.



وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قد أعلنت في وقت سابق روزنامة الفعاليات الفنية والترفيهية والتراثية طيلة أيام عيد الفطر تحت شعار "بالعيد الهوى جنوبي".