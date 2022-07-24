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الأحد، 24-07-2022 04:52 م

توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع مجمع مدارس في العقبة

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الوكيل الإخباري - وقعت وزارة التربية والتعليم وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، اليوم الأحد، في مبنى الوزارة، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع المدارس المركزية بالعقبة.

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وقال وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس الذي وقع الاتفاقية، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، إننا في الوزارة نسعد بأن نكون جزءا من المساهمة في إنشاء المدارس وتوفير الخدمات التعليمية اللازمة.


وأوضح الدكتور عويس أن هذه المدارس التي يجري إنشاؤها بموجب الاتفاقية بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تعد أنموذجا لما يجب أن تكون عليه مدارس المملكة في المستقبل، لتوفيرها البيئة المناسبة للتعليم والتعلم، وتقلل الكلفة من حيث توفير المواصلات وسهولة التنقل للطلبة.


ووقع الاتفاقية عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس مفوضيها المهندس نايف البخيت، فيما وقعها عن شركة تطوير العقبة الرئيس التنفيذي للشركة حسين الصفدي.


وبين المهندس البخيت خلال توقيع الاتفاقية، أن الوزارة شريك أساسي ومهم للسلطة، وأن إنشاء المدارس المجمعة تجربة جديدة تشكل نموذجا يحتذى لبقية مناطق المملكة، مؤكدا أهميته في الإسهام برفع سوية العملية التعليمية في العقبة.


وأوضح أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع الذي أنجزته شركة تطوير العقبة / الذراع الاستثماري للسلطة بلغت 14.5 مليون دينار، فيما ستصل عند اكتماله 20 مليون دينار، مشيرا إلى أن السلطة ستتحمل تكلفة النقل من مناطق العقبة للمجمع الذي يقع في المنطقة الشمالية من المدينة.

 

يذكر أن المرحلة الأولى من المشروع تشتمل على بناء مدرسة أساسية مختلطة من الصف الأول إلى الخامس، ومدرسة ثانوية للذكور من الصف السادس إلى الثاني عشر، ومدرسة ثانوية للإناث من الصف السادس إلى الثاني عشر، ومبنى الحضانة ورياض الأطفال مع صالة رياضية ومبنى إداري وملاعب خارجية مع المرافق والخدمات الأخرى.

 




 

 


 

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