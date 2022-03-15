توقيع اتفاقية للوقاية من حوادث السير في مأدبا

الوكيل الإخباري - وُقعت في حرم مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب في محافة مأدبا، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة بين نادي المدينة والجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، بهدف تبادل المعرفة والخبرات لتطوير واقع السلامة المرورية وتوعية الشباب بمخاطر الحوادث والوقاية منها.

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وقال المدير التنفيذي للمدينة الدكتور إبراهيم الشخانبة الذي وقع الاتفاقية مع رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق المهندس وفائي مسيس، إن المدينة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، واستطاعت توفير نحو 20 فرصة عمل للشباب، ومن المتوقع أن توفر في المرحلة المقبلة نحو 40 فرصة عمل بعد تفعيل كل مرافقها الرياضية والترفيهية، مضيفا أن توقيع هذه الاتفاقية جاء ضمن دور نادي المدينة المجتمعي لتوعية وتثقيف الشباب للوقاية من حوادث الطرق والتي عادة يقع ضحيتها فئة الشباب.



وقال مسيس إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن جهود الجمعية للحد من حوادث الطرق من خلال تنظيم المحاضرات التوعوية النظرية والعملية وصولا إلى تخفيض الوفيات من حوادث الطرق إلى صفر.



وأضاف أن الجمعية تسخر كل إمكانياتها للنادي للتوعية المرورية من خلال إعطاء المحاضرات والعمل على تأسيس حديقة مرورية داخل حرم المدينة للتوعية بأهمية الوقاية من حوادث الطرق.



وتشتمل الاتفاقية على محاضرات لطلاب المدارس والجامعات، اضافة إلى تزويد النادي بالمجلات والنشرات التي تصدرها الجمعية وإشراك النادي في جميع النشاطات والفعاليات التي تقوم بها.



