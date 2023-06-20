توقيع اتفاقيتين لصالح 90 عاملا في قطاع الكهرباء

الوكيل الاخباري -

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وقعت في وزارة العمل اليوم الثلاثاء، اتفاقيتا عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين في الكهرباء وشركتين لمحطة توليد كهرباء شرق عمان "المناخر"، حيث يستفيد منهما 90 عاملاً.ووقع الاتفاقيتين بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء فخري العجارمة، ومدير عام الشركتين فراس حماد.وقال الشمالي، إن هذا النوع من الاتفاقيات يصب في خدمة العاملين وتحسين ظروف وشروط العمل، مبينا أن الوزارة تشجع المفاوضات المباشرة بين النقابات وأصحاب العمل، وصولا إلى اتفاقيات عمل جماعية توافقيةمن جهته أوضح حماد، أن الاتفاقيتين جاءتا تتويجا للتفاوض والحوار الهادف والبناء بين الإدارة والنقابة بما يخدم مصلحة الشركتين والعاملين فيهما وعملية الإنتاج .