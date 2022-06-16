توقيع كتاب نفحات من وحي التجربة والخيال في الكرك

الوكيل الاخباري- نظمت مديرية ثقافة الكرك، مساء أمس، حفلا لتوقيع وإشهار كتاب "نفحات من وحي التجربة والخيال"، للكاتبة شريفة الشواورة، في قاعة مركز الحسن الثقافي، بحضور فعاليات مهتمة بالشأن الثقافي.

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وقدم الناقد الدكتور سمير أيوب قراءة تحليلية للكتاب تناولت إبراز مفهوم السرد الفني الشكل الحداثي لأقدم ثقافة عرفها الإنسان في تاريخه وهو "الحكي" الذي يؤدي وظيفة اجتماعية وهي إشباع رغبة الإنسان في معرفة ما الذي حدث ويحدث وقد يحدث في المجتمعات الراكدة والنشطة.



وتناول كذلك مدلول العنوان الذي يجمع بين الخواطر والحكايا واللمح والطرائف بأسلوب فني جميل لاستجلاء التفاصيل المتولدة في أرحام حواضنها الاجتماعية ومظاهرها الحياتية والارتقاء بها لتكون وثيقة اجتماعية.



من جانبه، عرض الدكتور محمد الملاحمة لعتبات الكتاب والصور الإبداعية والجمالية التي تضمنها محتوى النصوص والحكايا والخواطر وبيان قدرة الكاتبة على تصوير الواقع الثقافي الاجتماعي وتحولاته عبر الزمن باتباع أسلوب السرد والحكي.