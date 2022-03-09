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الأربعاء، 09-03-2022 03:29 م

توقيع مذكرة تفاهم في جامعة مؤتة لتشخيص ذوي الاحتياجات الخاصة

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الوكيل الإخباري - وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع جامعة مؤتة ومعهد العناية بصحة الأسرة، بهدف استخدام مركز الحسن لتشخيص الإعاقات الذي تشغله الجامعة حاليًا ليصبح مقرًا لتمكين لجان التقييم والتشخيص من الانعقاد فيه، وتسهيل مهامها لإصدار البطاقة التعريفية التي نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.

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ووقع مذكرة التفاهم عن المجلس، رئيسه سمو الأمير مرعد بن رعد، وعن جامعة مؤتة رئيسها، الدكتور عرفات عطوي عوجان، وعن المعهد الدكتور إبراهيم عقل، بحضور أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة.


وبموجب المذكرة ستتمكن لجان التقييم والتشخيص من استخدام غرف فحص النظر والسمع والعلاج النفسي والذهني ومعدات وأدوات تشخيص الإعاقات العصبية وغرف الأطباء والمرافق اللازمة، للتشخيص في مركز الحسن لتشخيص الإعاقات.


وجاء توقيع المذكرة ضمن زيارة سمو الأمير مرعد بن رعد إلى محافظة الكرك، حيث تفقد مركز الحسن لتشخيص الإعاقات ومرافقه وكيفية إشغاله لغايات تشخيص الإعاقات.


كما زار سموه مكتب ارتباط الجنوب التابع للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اطلع على أهم أولويات عمل المكتب، ومناقشة التحديات التي تواجه سير العمل والفرص المتاحة في إقليم الجنوب.


وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات سينفذها المجلس إلى إقليم الجنوب، وسيتخللها توقيع عدة مذكرات تفاهم مع جامعات وجهات حكومية، وفق أولويات عمل المجلس.


 




 

 


 

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