بحث التعاون الأكاديمي بين جامعة مؤتة والمؤسسات الليبية

الوكيل الإخباري

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- بحث رئيس جامعة مؤتة، الدكتور عرفات عوجان، الثلاثاء، مع الملحق الثقافي الليبي، الدكتور أحمد الدويك، سبل تعزيز آفاق التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الليبية.وأكد عوجان، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجامعة الدكتور علي الضمور، استعداد الجامعة لتطوير العلاقات الثقافية والأكاديمية، لتشمل الزيارات العلمية الهادفة لتبادل الخبرات، لاسيّما التخصصات العلمية المميزة بالشمولية، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الزيارة.وثمن الدويك ما وصلت إليه الجامعة من تطوير وتحديث وقدرة على استقبال الطلبة، بالتخصصات العلمية المختلفة، وفق معايير جودة رفيعة المستوى.وأشار إلى أنه سيشهد المستقبل القريب توقيع مذكرات تفاهم تؤسس لتعاون إيجابي بين جامعة مؤتة ومختلف الجامعات الليبية، وتراعي مصلحة الطلبة الراغبين في الحصول على فرصٍ للتحصيل المعرفي، وبما يتناسب مع مصلحة الجانبين، الأمر الذي يتطلب المزيد من اللقاءات والتواصل لترجمة ما يجري الاتفاق عليه على أرض الواقع.