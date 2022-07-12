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الثلاثاء، 12-07-2022 03:39 م

توقيف سائق الصهريج الذي تدهور على جسر دوار المدينة الرياضية

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الوكيل الرخباري - قرر مدعي عام عمّان، الثلاثاء، توقيف سائق صهريج تدهور على جسر دوار المدينة الرياضية لمدة 7 أيام في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.

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المدعي العام، قرر توقيف السائق عن تهمتي إلحاق الضرر بأموال وممتلكات الدولة، وقيادة مركبة عمومي برخصة فئة ثالثة، ومخالفات أخرى لقانون السير.
الصهريج تدهور أثناء صعوده للجسر العلوي الرابط ما بين شارع الملكة رانيا باتجاه شارع الشهيد.


وقطعت كوادر إدارة السير الحركة المرورية للطرق المؤدية إلى دوار المدينة الرياضية، وأجرت عددا من التحويلات المرورية لحين التعامل مع الحادث المروري.
وتسربت مياه عادمة من الصهريج، وعملت أمانة عمّان وصهاريج مياه على تنظيف المكان.




 




 

 


 

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