توقيف موظف جمارك اختلس 48 ألف دينار بأربعة أشهر

الوكيل الإخباري - قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد موظفي دائرة الجمارك العامة برتبة ملازم أول خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس . وفي التفاصيل استغل هذا الموظف نقله الى جمرك العمري حيث كان يتلاعب باستيفاء غرامات من السيارات غير الأردنية المخالفة او متجاوزة مدة الإقامة ، وكذلك صرف بطاقات دخول الحدود ومغادرتها.

اضافة اعلان

حيث تمكن من اختلاس ما مجموعه ثمانية وأربعين ألفاً ومئتين وخمسين دينار خلال مدة عمله هناك التي لم تتحاوز الأربعة أشهر .



وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد احالت هذه القضية في وقت سابق الى القضاء .