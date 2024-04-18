الخميس 18-04-2024
الوكيل الاخباري
 

حدث هام قد يغيّر اتجاه الذهب اليوم

مصر تعلن ارتفاع ديونها الخارجية

توقيف موظف جمارك اختلس 48 ألف دينار بأربعة أشهر

سلطنة عُمان.. ارتفاع عدد وفيات المنخفض الجوي إلى 21 بينهم 12 طفلا

توضيح بشأن كتب الأول الثانوي للعام 2024-2025

معاريف: الدفاعات الجوية صدت نحو 84% من الهجوم الإيراني وليس 99%

النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني 3% بحلول 2025

كفالة 12.8 ألف سيارة منذ بدء تطبيق قرار الكفالة الإلزامية على المركبات

70 % انخفاض حجوزات صالات الأفراح بعيد الفطر مقارنة بالعام الماضي

وكلاء السياحة والسفر: آخر رحلات العمرة للموسم الحالي تغادر في 25 نيسان الحالي

الخميس، 18-04-2024 02:43 م

توقيف موظف جمارك اختلس 48 ألف دينار بأربعة أشهر

ADD93jlmLlGOmL9N02AEvl8H64Q0Ee7YyNj48FiB


الوكيل الإخباري - قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد موظفي دائرة الجمارك العامة برتبة ملازم أول خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس . وفي التفاصيل استغل هذا الموظف نقله الى جمرك العمري حيث كان يتلاعب باستيفاء غرامات من السيارات غير الأردنية المخالفة او متجاوزة مدة الإقامة ، وكذلك صرف بطاقات دخول الحدود ومغادرتها.

اضافة اعلان

 

حيث تمكن من اختلاس ما مجموعه ثمانية وأربعين ألفاً ومئتين وخمسين دينار خلال مدة عمله هناك التي لم تتحاوز الأربعة أشهر . 

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد احالت هذه القضية في وقت سابق الى القضاء .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1713438160501

اختتام فعاليات مهرجان الموسيقى للأعمال الغنائية في إقليم الجنوب

1713439757659

الكرك: اختتام ورشة تعريفية حول الخدمات الإلكترونية الحكومية

5152b0f2-4fc3-46c0-9b7c-41e3ec9efeba

توضيح بشأن كتب الأول الثانوي للعام 2024-2025

510220_1_1691416678

إربد: اختتام فعاليات المؤتمر الدولي رؤى مستقبلية في التعليم والموارد البشرية

514526

كفالة 12.8 ألف سيارة منذ بدء تطبيق قرار الكفالة الإلزامية على المركبات

amman_wedding_venues_4

70 % انخفاض حجوزات صالات الأفراح بعيد الفطر مقارنة بالعام الماضي

أخبار متعلقة
55799_14_1688137363

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال عطلة عيد الفطر

thumbs_b_c_e156aa36adb4a6820bf51ece4034ff19

الخارجية تعلن إجلاء 36 أردنيا من غزة

1711202349385

صناعيون يحددون معيقات تواجه صادرات المملكة للعراق

1711036522236

نقابة الصحفيين تثمن التوجيهات الملكية بإصدار عفو عام

1711038835878

الأردن يشارك باجتماع وزاري لبحث تداعيات الحرب الكارثية على غزة

محمد-نبي-الله

حوارية في إربد بعنوان نبينا قدوتنا