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الخميس، 29-09-2022 01:28 م

ثقافة مادبا تحتفل باليوم الوطني للقراءة

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الوكيل الاخباري- نظمت مديرية ثقافة مادبا في ساحة السلام وسط مدينة مادبا احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للقراءة الذي يصادف اليوم بحضور نائب محافظ مادبا زياد القطارنة.

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وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة ان المديرية ارتأت أن تقام هذه الاحتفالية وسط المدينة والتي اشتملت على توزيع مجاني للكتب على المارة تأكيدا على أهمية القراءة كغذاء للروح والعقل.


وأضاف، ان فريقا من المتطوعين قام بتوزيع الكتب على المركبات بالتوازي مع معرض الكتاب المقام في ساحة السلام والتي اشتملت على ألف كتاب من شتى صنوف المعرفة.


وبين الرواحنة أن المديرية أقامت كذلك معرضا للكتاب لتوزيع الكتب مجانا في لواء ذيبان بحضور رئيس البلدية نصر الرواحنة، إضافة إلى توزيع مجلات وكتب الاطفال على 14 مدرسة بالتعاون مع مديرية تربية قصبة مادبا ولواء ذيبان.

 




 

 


 

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