تنويه هام من التربية بشأن نتائج التوجيهي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت وزارة التربية والتعليم طلبة التوجيهي من التعامل مع روابط توهم الطلبة بقدرتها على تزويدهم بنتائج امتحان الثانوية العامة قبل اعلانها رسميا.



وقال مصدر حكومي رسمي في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان القائمين على تلك الروابط يقومون باختراق للقانون وتضليل للطلبة، عبر استغلال لهفتهم بالحصول على نتائج الامتحانات.



وأكد المصدر ان تلك الروابط لا يمكنها الوصول الى النتائج قبل اعلانها رسميا، مؤكداً على ضرورة عدم الالتفات الي اي رابط بإستثناء رابط الوزارة الرسمي الذي يتم تجهيزه لتفعيله لاستخراج نتائج الطلاب، في الموعد الرسمي لاصدار النتائج الذي ستعلن عنه الوزارة.

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