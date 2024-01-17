جامعات تعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدراسات العليا

الوكيل الإخباري- اعلنت جامعات حكومية عن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا للطلبة على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024/2023 .



حيث اعلنت جامعة آل البيت عن فتح باب تقديم طلبات الإلتحاق ببرامج الدراسات العليا للطلبة الأردنيين والوافدين على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024/2023 : انقر هنا

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كما اعلنت الجامعة الهاشمية عن بدء استقبال طلبات الالتحاق في برامج الدراسات العليا (الدكتوراه - الماجستير- الدبلوم العالي) للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 ، على ان تبدأ مواعيد تقديم الطلبات إلكترونيًا اعتباراً من اليوم الاربعاء 17-1-2024 ولغاية مساء يوم السبت 3-2-2024.