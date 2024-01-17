الأربعاء 17-01-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع على سعر البصل في السوق المركزي اليوم

الطاقة: نشتري النفط الخام السعودي من ارامكو والأردن سيستفيد من قرار تخفيض السعر

اعلان هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح الهنغارية

جامعات تعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدراسات العليا

أمبري: زوارق وطائرة مسيرة اقتربت من سفينة حاويات قرب اليمن

بسبب سوء استخدام المدافئ .. وفاة شخص و 5 إصابات بحادثين منفصلين في عمّان

عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على خان يونس

الترخيص: إطلاق مشروع بصمة العين للمراجعين قريباً و2.5 مليون معاملة للمركبات أُنجزت العام الماضي

انخفاض سعر غرام الذهب 30 قرشاً اليوم في الأردن

اشتباكات وانفجارات بمدينة طولكرم

الأربعاء، 17-01-2024 10:33 ص

جامعات تعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدراسات العليا

1 (49)


الوكيل الإخباري- اعلنت جامعات حكومية عن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا للطلبة على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024/2023 .

حيث اعلنت جامعة آل البيت عن فتح باب تقديم طلبات الإلتحاق ببرامج الدراسات العليا للطلبة الأردنيين والوافدين على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024/2023 : انقر هنا

اضافة اعلان


كما اعلنت الجامعة الهاشمية عن بدء استقبال طلبات الالتحاق في برامج الدراسات العليا  (الدكتوراه - الماجستير- الدبلوم العالي) للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 ، على ان تبدأ مواعيد تقديم الطلبات إلكترونيًا اعتباراً من اليوم الاربعاء 17-1-2024 ولغاية مساء يوم السبت 3-2-2024.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220222882635205754940

ارتفاع على سعر البصل في السوق المركزي اليوم

6babc47c-وزارة-التعليم-العالي

اعلان هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح الهنغارية

22023410544834954630

بسبب سوء استخدام المدافئ .. وفاة شخص و 5 إصابات بحادثين منفصلين في عمّان

419221390_780305850803652_3283420273085737900_n

السعايدة يوعز بتكثيف الجولات الرقابية على قطاع التعدين

NjpCPVJ5egTJrqVAO3ifDMzFeNw8RZKlNdVJByaV

بعمر الـ 12 عاماً.. ضبط حدث يقود مركبة على طريق الزرقاء المفرق

112021312314895927275

الأمن العام يتعامل مع حادث سير بالقرب من الجامعة الهاشمية

أخبار متعلقة
12202329233155415868137

اختتام مؤتمر "توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات"

الخصاونة ٢

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

6

اتحاد الجامعات العربية يكرم الفائزين بجائزته للأمن الغذائي

256913_4_1535443650

العسعس: مضاعفة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي

M63A1571

قرار هام من وزارة التعليم العالي لطلبة الجامعات

1220231115116516621373

بيان هام من الضمان الاجتماعي للأردنيين