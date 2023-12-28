تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - طلب رئيس الوزراء بشر الخصاونة من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمّان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة، العمل على توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023.



ووفق تعميم الخصاونة ، الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري فإن مهلة توفيق الأوضاع يجب أن تكون قبل بدء العمل به، خلال مدة لا تتجاوز سنة تنتهي في 16 آذار من عام 2025.

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