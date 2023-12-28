الخميس 28-12-2023
الوكيل الاخباري
 

أسعار النفط تهبط مع تراجع اضطرابات الشحن في البحر الأحمر

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الأونروا : 40 % من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة

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الخميس، 28-12-2023 06:11 م

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - طلب رئيس الوزراء بشر الخصاونة من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمّان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة، العمل على توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023.

ووفق تعميم الخصاونة ، الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري  فإن مهلة توفيق الأوضاع يجب أن تكون قبل بدء العمل به، خلال مدة لا تتجاوز سنة تنتهي في 16 آذار من عام 2025.

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