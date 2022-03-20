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الأحد، 20-03-2022 10:58 م

جامعة آل البيت تحتفي بيوم المرأة العالمي

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت، بالتعاون مع جمعية النساء العربيات في الأردن، ومركز دراسات المرأة، اليوم الأحد، احتفالاً بمناسبة يوم المرآة العالمي.

وأكد نائب رئيس جامعة آل البيت للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد الحراحشة، أن للمرأة دور كبير ومهم في بناء الأسرة ونهضة المجتمع وعنصر فاعل في التحديث والتطوير في كل موقع تبوأته، الأمر الذي يوجب تقديرها ودعمها في يوم المرأة تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين المرأة.

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