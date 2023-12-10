الأحد 10-12-2023
الوكيل الاخباري
 

أبو عبيدة يفجر مفاجآت مدوية : القادم أعظم !

غوتيريش: الحرب على غزة عرّضت سلطة مجلس الأمن ومصداقيته لأضرار كبيرة

قصف إسرائيلي عنيف على لبنان

ابو عبيدة يكشف ما يحدث على ارض المعركة وعمليات المقاومة النوعية

السفير العموش يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإندونيسي

مجلس محافظة عجلون: 80% نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة

في مكالمة قوية وطويلة لـ50 دقيقة.. هذا ما قاله نتنياهو لبوتين

بحث التعاون بين "آل البيت"والجامعات البنمية

مركز زها الثقافي في الطفيلة ينظم حملة تطوعية

هيئة تنظيم الطيران المدني توقع 5 اتفاقيات خدمات جوية

عاجل

ابو عبيدة يكشف ما يحدث على ارض المعركة وعمليات المقاومة النوعية

الأحد، 10-12-2023 05:46 م

جامعة الأميرة سمية تحصل على اعتماد معهد المحاسبين الإداريين

00


الوكيل الاخباري - حصل قسم المحاسبة في كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، على اعتماد معهد المحاسبين الإداريين، الهادف إلى تمكين المهنيين والعاملين في مجالات المحاسبة الإدارية والتمويل.

وأعربت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة الاعتمادات المرموقة التي حصلت عليها الكلية بما فيها اعتماد AACSB عام 2020 واعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ، وحصول قسم التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي على اعتماد معهد تشارترد للتسويق ، وهو ما يحقق رؤى سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، في سعيها لتطوير وتعزيز مكانة الجامعة على المستوى العالمي، والحصول على الاعتمادات الأكاديمية والمهنية الدولية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الخارجية

السفير العموش يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإندونيسي

720231222272124819528

مجلس محافظة عجلون: 80% نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة

555

بحث التعاون بين "آل البيت"والجامعات البنمية

122023916548250282964

مركز زها الثقافي في الطفيلة ينظم حملة تطوعية

11

هيئة تنظيم الطيران المدني توقع 5 اتفاقيات خدمات جوية

1

وفد من فرسان مبادرة "حقق" يشاركون في برنامج التبادل الثقافي في طوكيو

أخبار متعلقة
11202312124351178494159

جامعة تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس

11

ندوة تناقش خيارات الجبهة الداخلية الاردنية في ظل العدوان على فلسطين

88

ورشة حول الملكية والميراث بآل البيت

33

ورشة عمل بشأن مستودع بيانات المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

Screenshot_٢٠٢٠١٢٠٣-٢١٣٩٣٦_Google

جامعة تعلن عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس

طائرات الاحتلال تدمر برج فلسطين في قطاع غزة

اربد : ندوة تعاين الانتهاكات الحقوقية في غزة