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الأحد، 01-10-2023 06:40 ص

جامعة البلقاء التطبيقية تعلن عن تخصصات جديدة على البرنامج التنافسي

البلقاء


الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، أنه يمكن للطلبة الذين تقدموا بطلبات للتنسيق الموحد على البرنامج التنافسي ويرغبون (بتغيير تخصصهم) الذي تم ترشيحهم له أو الذين كانت نتيجتهم "غير مقبول" الترشح لتخصصات جديدة.

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وسيفعل رابط من خلال بوابة وحدة التنسيق الموحد التابعة للتعليم العالي، سيضم خلاله تخصصات جديدة لم تكن مطروحة سابقا ضمن خيارات الطلبة.
وقالت الجامعة في بيان، إن التخصصات لمرحلة البكالوريوس شملت الهندسة الكيميائية/صناعات كيميائية في كلية الهندسة التكنولوجية وتخصص المحاسبة في كلية العقبة الجامعية، والبكالوريوس التقني في كلية الهندسة التكنولوجية وتخصص تكنولوجيا الأنظمة الهيدروليكية في الآليات الثقيلة وكلية الهندسة التكنولوجية وتخصص تكنولوجيا خدمة المركبات الكهربائية والهجينة وكلية الحصن الجامعية تخصص تكنولوجيا التكييف والتبريد وكلية الزراعة التكنولوجية بالإضافة إلى تخصص تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية.


أما في تخصص الدبلوم المتوسط، تخصص تقنيات الإنتاج التلفزيوني والإخراج في كلية السلط التقنية وتخصصات تكنولوجيا الأزياء والحياكة وتصميم الأزياء وإنتاج الملابس وادارة الفنادق وفنون الطهي في كلية عجلون الجامعية والسجل الطبي وتكنولوجيا التصنيع الغذائي في كلية الشوبك الجامعية والتمريض المشارك في كلية معان والهندسة البحرية في كلية العقبة.


وأشارت الجامعة إلى أن هذه التخصصات ستكون متاحة على بوابة وحدة التنسيق الموحد اعتبارا من صباح يوم الأحد وحتى مساء الأربعاء المقبل لمرحلة البكالوريوس والبكالوريوس التقني.


وقالت الجامعة، إن الدبلوم المتوسط سيكون متوافرا من صباح يوم الثلاثاء، ولغاية الخميس المقبل، داعية الطلبة الراغبين والذين كانت نتيجتهم "غير مقبول" أو الطلبة الذين يرغبون بتغيير التخصص الذي قبلوا فيه، تقديم الطلب إلى هذه التخصصات الجديدة، علما بأن هذه التخصصات الجديدة على بوابة التنسيق الموحد ستكون متاحة للتنافس لأول مرة.


 




 

 


 

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