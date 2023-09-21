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الخميس، 21-09-2023 01:06 م

"البلقاء التطبيقية" تنعى نائب رئيسها الأسبق

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الوكيل الإخباري - نعت جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور سليمان اللوزي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى ظهر اليوم الخميس  بعد عمر حافل قضاه في خدمة الجامعة. 

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وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني في منشور عبر فيسبوك "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني واسرة الجامعة بمزيد من الحزن والأسى وفاة الأستاذ الدكتور سليمان اللوزي ."


وقد شغل اللوزي عددا من المناصب الإدارية في جامعة البلقاء التطبيقية حيث كان نائب لرئيس الجامعة لأكثر من مرة، بالإضافة إلى عمادة كلية الأعمال، ومستشارا لرئيس الجامعة.


 




 

 


 

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