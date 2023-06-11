جرش : احتفال بعيد الاستقلال وزفاف سمو ولي العهد في مخيم سوف

الوكيل الاخباري - احتفلت دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان المخيمات في الأردن بقاعة لجنة تحسين مخيم سوف في محافظة جرش ، اليوم الأحد، بمناسبة الأعياد الوطنية: عيد الجلوس الملكي والاستقلال والثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



وأكد الوزير الأسبق مساعد رئيس مجلس الأعيان، العين مفلح الرحيمي، الذي رعى فعاليات الاحتفال، مندوبا عن رئيس المجلس، أن الاحتفال بهذه المناسبات الوطنية الغالية يأتي تأكيداً لتعزيز المنجزات ومواصلة بناء الدولة، لافتا إلى أن هذه المناسبات يستذكر فيها الأردنيون التضحيات الجسام التي قدمها الجيش العربي المصطفوي، مضيفا أنه ومنذ أن تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية وهو يصل الليل بالنهار للسهر على راحة الوطن والمواطن والسير قدما لمواصلة مسيرة الإصلاح والوصول للحكومات البرلمانية وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع، مشيرا إلى أننا نجدد البيعة ولا نقبل بغير الأردن وطنا وسنبقى على العهد صفا واحدا خلف جلالة الملك.

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