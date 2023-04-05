الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية

إطلاق صاروخين من غزة تجاه “مستوطنات الغلاف”

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

20 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

رمضان 29 يوماً وهذا موعد العيد فلكياً

الأمم المتحدة تستنكر اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال

جرش :كريشان يؤكد الدور الحيوي والمهم لعمال الوطن

الكويت تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

الأربعاء، 05-04-2023 10:03 م

جرش :كريشان يؤكد الدور الحيوي والمهم لعمال الوطن

5


الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، أن الأردن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة، معربا عن اعتزازه بعمال الوطن ودورهم المهم في الحفاظ على بيئتة نظيفة.

وأشار، خلال مشاركته في حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامته بلدية جرش الكبرى اليوم الأربعاء، لعمال الوطن، بحضور محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور وأمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس حسين مهيدات وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان والعين الدكتوره ميسون العتوم والنواب زيد العتوم ونواش قواقزة وماجد الرواشدة والدكتورة فايزة عضيبات ورئيس مجلس المحافظة رائد العتوم ورؤساء البلديات وأبناء المجتمع المحلي، إلى حرص الوزارة على الاهتمام بأوضاع عمال الوطن وتثبيتهم وتقديم الامتيازات لهم، خاصة العاملين في الميدان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

e

الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

3202318163543982148619

مطالب بتأجيل أقساط القروض لشهر نيسان

120235203333764669059

هام من السير للسائقين

main_image642da7d7b0638

تشييع جثمان الملازم المعتز بالله الصعوب

image (10)

محاضرة في الأغوار الشمالية حول فضائل رمضان

أخبار متعلقة
2

الخصاونة: سياسة البنك المركزي حافظت على استقرار الدينار الأردني

1680004226448

منحة للأردن بقيمة 30 مليون يورو من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية

0L5A2245

كريشان: خارطة الأردن ليست مجرد حدود بل هي مفاتيح جهنم

1678966413424

الخصاونة يستعرض مع وزير الدفاع الروماني تطورات الأوضاع في المنطقة

wvsqjEsUS8BF24NVHzaf6KvW4SQre8FV0gDLLMfm

الحبس سنتين لمن يتعرض للمبلغين والمخبرين عن قضايا الفساد في الأردن

7421782c-fb1f-4976-8ff1-5cd55ca4d5d8

التنمية الاجتماعية تكرم الموظفات بمناسبة يوم المرأة العالمي