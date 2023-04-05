جرش :كريشان يؤكد الدور الحيوي والمهم لعمال الوطن

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، أن الأردن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة، معربا عن اعتزازه بعمال الوطن ودورهم المهم في الحفاظ على بيئتة نظيفة.



وأشار، خلال مشاركته في حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامته بلدية جرش الكبرى اليوم الأربعاء، لعمال الوطن، بحضور محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور وأمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس حسين مهيدات وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان والعين الدكتوره ميسون العتوم والنواب زيد العتوم ونواش قواقزة وماجد الرواشدة والدكتورة فايزة عضيبات ورئيس مجلس المحافظة رائد العتوم ورؤساء البلديات وأبناء المجتمع المحلي، إلى حرص الوزارة على الاهتمام بأوضاع عمال الوطن وتثبيتهم وتقديم الامتيازات لهم، خاصة العاملين في الميدان.

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