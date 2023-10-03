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الثلاثاء، 03-10-2023 02:36 م

جمعية الفنادق تعلن عن برنامج تدريبي منتهي بالتشغيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت جمعية الفنادق الأردنية، بالتعاون مع مشروع التشغيل في الأردن 2030، عن عقد برنامج تدريب منتهي بالتشغيل بالقطاع السياحي.

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ويستهدف البرنامج في مرحلته الثانية، والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (giz)، 100 باحث وباحثة عن العمل بالقطاع الفندقي، حيث يتضمن التدريب على وظيفة مدبر فندقي، أو خدمة الطعام والشراب.


وقالت الجمعية إن التدريب سيكون مجاناً ولمدة 6 أسابيع وبواقع 160 ساعة تدريبية، في مراكز متخصصة في عمان بتخصصي التدبير الفندقي، وخدمة الطعام والشراب، لافتة إلى أن المواصلات مؤمنة، وسيكون التوظيف بعد انتهاء مدة التدريب مباشرة.


وأوضحت أن شروط القبول بالبرنامج هي أن يكون المتقدم اردني الجنسية و يحمل رقما وطنيا، ولا يعمل حاليا وغير مشترك حالياً في الضمان الاجتماعي، للفئة من 18-30 عاما.

 




 

 


 

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