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الإثنين، 27-02-2023 11:04 م

جمعية عشتار تحتفل بعيد ميلاد الملك

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الوكيل الاخباري - احتفلت جمعية عشتار للشعر والثقافة والفنون، مساء أمس الأحد، بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني الحادي والستين، في مسرح المركز الثقافي الملكي.

وقال مندوب وزيرة الثقافة مدير معهد الفنون الجميلة بالوزارة، حسين دغيمات، إن هذه المناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين، لما يتمتع به جلالته من حرص على أن يكون الأردن في تقدم وازدهار وفي طليعة الدول المدافعة عن قضايا الوطن العربي، وسعيه الدائم لبقاء الدور الأردني الإقليمي والعالمي متميزًا.

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