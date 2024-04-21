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الأحد، 21-04-2024 12:01 م

جوتيك ومؤسسات قطاع الطاقة يغرسون 300 شجرة حرجية

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الوكيل الاخباري- برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، نَفذت الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتيك"، مبادرة غرس 300 غرسة حرجية ، في موقع مرافق عمان الإستراتيجية في منطقة الماضونة.اضافة اعلان


وأكد مدير عام جوتيك المهندس حسن الحياري خلال كلمة له، أن المبادرة التي تنفذها الشركة بالتعاون مع شركائها في القطاع  تأتي تزامناً مع احتفالات المملكة بالمناسبات الوطنية اليوبيل الفضي ، ويوم العلم الوطني، ويوم الشجرة.

وأضاف الحياري ان المبادرة تهدف للمحافظة على الرقعة الزراعية الخضراء في المملكة وتحقيق التوازن البيئي ضمن الخطة الوطنية المستدامة للتحريج ورفع نسبة الغطاء النباتي في المملكة. 

وشارك في تنفيذ المبادرة بغرس أشتال الأشجار الحرجية كل من أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام،  رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، رئيس مجلس إدارة جوتيك شادي المجالي، مدير عام شركة السمراء لتوليد الكهرباء المهندس سفيان بطاينة وعدد من ممثلي مؤسسات قطاع الطاقة.

 




 

 


 

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