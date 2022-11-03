جودبي: توقيع 10 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وابرام عقود بقيمة ٧٠ مليون دولار في سوفكس 2022

الوكيل الإخباري - أعلن الناطق الإعلامي باسم المركز الأردني للتصميم والتطوير رئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال المهندس راتب ابو الراغب خلال معرض سوفكس 2022 عن قيام المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) والشركات التابعة له بتوقيع وتفعيل عدد من اتفاقيات التعاون وعقود البيع.

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وذكر أبو الراغب بأنه تم إبرام وتفعيل عدد من عقود الشراء لمنظومات دفاعية و حلول أمنية من انتاج المركز و شركاته مع العديد من الجهات المحلية والعالمية بقيمة حوالي 70 مليون دولار، حيث تضمنت العقود تزويد عدد من الجيوش والأجهزة الامنية و شركات التصنيع الدفاعي بالآليات المصفحة والمدرعة التكتيكية العسكرية والأمنية و المعدات و التجهيزات المساندة لها اضافة الى آليات الإسعاف وأنظمة التشويش و مضادات الطائرات المسيرة، كما تضمنت العقود التزويد بمهمات ومعدات الحماية الشخصية (الخوذ و الستر الواقية من الرصاص و صفائح الحماية) وبعض الأسلحة والذخائر الخفيفة ومناظير الرؤية الليلية، كما شملت العقود الموقعة خدمات الفحص والتقييم مع عدد من كبرى شركات الصناعات الدفاعية في الشرق الاوسط والدورات المتخصصة في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني ومشاريع تكنولوجيا المستقبل.



كما واكد ابو الراغب ان المركز قام وضمن خططه الاستراتيجية للتوسع في توطين الصناعات الدفاعية و التكنولوجية المتطورة و على هامش معرض سوفكس 2022 بتوقيع وتفعيل ما يزيد عن 10 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات المحلية والعالمية بهدف نقل وتبادل التكنولوجيا والمعرفة وتوطين الصناعة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية ومجالات تكنولوجيا المستقبل والأمن السيبراني الأمر الذي يعزز قدرات وامكانيات المركز في هذه المجالات.



ونوه أبو الراغب ان بعض هذه الاتفاقيات تأتي بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الشركات الناشئة المحلية.



وبين ابو الراغب ان معرض سوفكس يعتبر منصة مهمة في المنطقة لتشبيك شركات الصناعات الدفاعية والأمنية فيما بينها لتبادل الخبرات و المعرفة، و يوفر المعرض فرصة تسويقية تستفيد منها الشركات العارضة خصوصا من خلال تواجد كبار القادة وصناع القرار من المسؤولين العسكريين والأمنيين أكثر من 98 دولة حول العالم لتقوم بعرض أحدث المعدات الأمنية و الدفاعية.









