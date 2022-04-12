جولات رقابية على الأسواق وتحرير مخالفات في الرصيفة

الوكيل الإخباري - نفذت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة، اليوم الثلاثاء، جولات رقابية واسعة على الأسواق، للتأكد من توفر جميع المواد التموينية، ومدى التزام التجار بالسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وإجراءات السلامة العامة.

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وشدد متصرف اللواء، محي الدين العدوان، على ضرورة التزام التجار بالقوانين الناظمة لعملهم في بيع المواد الغذائية بكافة أنواعها، خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب عليها، مؤكدا أن الجولات الرقابية مستمرة بشكل دوري، وأنه سيتم تحويل جميع المخالفين إلى القضاء المختص وضمن القانون.



وتفقدت اللجنة التي يرأسها مساعد المتصرف، أحمد القلاب، عددا من المخابز ومحلات بيع الخضار والفواكه والمواد التموينية وملاحم ومحلات حلويات ومطاعم، كما تم خلال الجولات إتلاف كميات من العصائر وتحرير مخالفات حسب القانون لأصحاب محال للتلاعب بالأسعار وعدم تحقيق الاشتراطات الصحية.

وشكا بعض التجار من ارتفاع أسعار أصناف خضار وفواكه في السوق المركزي ما يرفع أسعارها على المستهلك وينعكس سلبا على الكميات المباعة، مع ملاحظة بدء انخفاض تدريجي لأسعار الخضار الرئيسية في الأسواق.



يشار إلى أن لجنة السلامة العامة تضم مندوبين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، والإدارة الملكية لحماية البيئة، والدفاع المدني، والبلدية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.