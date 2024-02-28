حادث تدهور لمركبة تقل عائلة من 6 أفراد على طريق العقبة

الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تدهور لمركبة خصوصية كانت تقل عائلة مكونة من 6 أفراد على طريق العقبة، وأسفر الحادث عن إصابة أفراد العائلة بشكل متوسط. اضافة اعلان





وأضافت الدوريات في تقريرها المروري أنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادثين آخرين، حيث وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق شارع البتراء باتجاه اربد، ونتج عن الحادث إصابتان ، وتم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.



كما تعاملت الدوريات مع حادث تدهور لمركبة شحن تريلا كانت محملة بـ "حاوية" على سطحها، مما تسبب في اصطدامها بإحدى أعمدة الإنارة بمنطقة الحسن بعد المدينة السكنية ، وأسفر الحادث عن إصابتين متوسطتين.



وأشارت الدوريات إلى أنها ضبطت خلال اليوم الماضي سائقين غير مرخصين على طريق البحر الميت وشارع ال 100، كما تم ضبط مركبة كانت تسير بسرعة تفوق السرعة المحددة (90/161 ) على طريق الأزرق.

