ذهبت لوداع أبيها .. وفاة أردنية وابنتها بحادث سير مروع بالإمارات

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



توفيت الأردنية رحمة الزواهرة - 40 عاماً -و ابنتها هيا البالغة من العمر 12 عاماً وتحمل الجنسية الإماراتية، يوم أمس الثلاثاء بحادث سير مروع في الإمارات.



وفي حديثه لـ "الوكيل الإخباري"، أكد والدها علي الزواهرة أن ابنته رحمة متزوجة منذ عام 2008 وتقيم في إمارة دبي، وأن لديها 4 بنات وولدين.



وأوضح أنه ذهب قبل أيام لأداء مناسك العمرة برفقة ابنه، وخلال رحلتهما التقوا برحمة في مكان قريب من السعودية بعد غياب دام 9 سنوات.



وأضاف الأب المكلوم أنه ودع ابنته رحمة يوم الاثنين بعد تلقيه نبأ وفاة ابن عمه في الأردن، ثم عاد لأداء واجب العزاء، وأثناء ذلك انفصل عن ابنته التي انطلقت بسيارتها الخاصة مع ثلاثة من بناتها - هيا وهند ومها - في طريقها إلى دبي.



وتابع بأنه عندما وصل الأردن وكان في بيت العزاء، تلقى خبر وفاة ابنته رحمة وابنتها هيا في حادث سير مروع على الطريق بين أبو ظبي ودبي؛ حيث اصطدمت المركبة التي كانت تقلهم بعامود إنارة.

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وأشار الأب إلى أن الفتاتين المصابتين ترقدان في المستشفى، إحداهما تعاني من كسر في الحوض ومشاكل في الرئة، بينما تلقت الأخرى ضربات قوية في الرأس.



وأكد ذويها بأنه سيتم دفن رحمة وابنتها اليوم في أبو ظبي.



رحمهم الله والهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان