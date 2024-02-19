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الإثنين، 19-02-2024 08:00 ص

إغلاق جزئي مؤقت على طريق ناعور - العدسية بسبب تدهور تريلا

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الوكيل الإخباري - قال النقيب مهدي الحمود، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم صباح اليوم، التعامل مع تدهور تريلا على طريق ناعور - العدسية، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، حيث تم إغلاق جزء من الطريق أمام المركبات بشكل مؤقت، لحين رفع العوائق. اضافة اعلان


وأضاف الحمود، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي منطقة (جرف الدراويش) ونتج عن الحادث إصابة السائق، تم نقله من خلال الدفاع المدني إلى المستشفى، وتم رفع العوائق عن الطريق، وإعادة فتح حركة السير أمام المركبات. 

وبيّن أنه تم التعامل مع تدهور مركبة على طريق الحسا - عمّان، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، وتم رفع العوائق عن الطريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 




 

 


 

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