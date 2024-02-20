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إصابة بتدهور مركبة على طريق العقبة وانقلاب شاحنة على مخرج جسر مأدبا

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الثلاثاء، 20-02-2024 08:12 ص

إصابة بتدهور مركبة على طريق العقبة وانقلاب شاحنة على مخرج جسر مأدبا

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الوكيل الإخباري - قال النقيب محمد ملكاوي من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع عدة حوادث، خلال الـ 24 ساعة الماضية على طرق خارجية. 

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وبيّن ملكاوي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث انقلاب مركبة شحن، على مخرج جسر مأدبا، ما أدى إلى سقوط الحمولة على الطريق العام، حيث تم عمل تحويلة مرورية مؤقتة لحين المركبة والعوائق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات. 

 

وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق العقبة - القويرة، ما أدى إلى إصابة السائق، وتم نقله من قبل الدفاع المدني إلى مركز طبي العقبة. 

 

وشدد ملكاوي أنه خلال الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها المملكة، يجب تفقد المركبة وإجراء الصيانة الدورية، وأخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان الكافية، وعدم التجاوز الخاطئ.

 




 

 


 

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