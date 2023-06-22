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الخميس، 22-06-2023 09:42 م

أنشطة متنوعة تنفذها مراكز شبابية في اربد

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الوكيل الاخباري-  نظم مركز شابات دير أبي سعيد غربي اربد اليوم الخميس ، جلسة حوارية حول أهمية الأحزاب السياسية ، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز .
وتحدث المحاضر المحامي خالد بني حمد ، عن مفهوم الحزب السياسي الذي يمثل مجموعة من الأفراد يتقاسمون عدة أفكار مشتركة لتحقيق غرض سياسي مشترك من خلال العملية الديمقراطية .

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وتركزت الجلسة على توضيح آلية إنشاء الحزب وابرز مواد قانون الأحزاب وكيفية الانضمام للأحزاب و الأدوار التي تمارس داخلها .


كما نظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج مبادرة بعنوان "ساعة من العطاء" بحضور 20 شابة من عضوات المركز .


وتضمنت فعاليات المبادرة تنظيم مرافق المركز وعمل إعادة تدوير لمواد خشبية وبلاستيكية وورق وكرتون وقماش واستغلالها في صناعة قطع فنية .
ونظم مركز شباب وشابات غرب اربد زيارة إلى آثار أم قيس في لواء بني كنانة بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز.


وتأتي الزيارة ضمن محور الشباب والمشاركة والتي تهدف إلى تعريف الشباب بالمواقع الأثرية والتعرف على الحضارات الثقافية التي تشكلت في الأردن عبر العصور.

 




 

 


 

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